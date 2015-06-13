​На некоторых дорогах в Бильгях ограничено движение транспорта

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В связи с I Европейскими играми сегодня в поселке Бильгях ограничено движение на некоторых автомобильных дорогах. Загульбинская дорога / II Бакинская кольцевая дорога - от 1-го до 2-го кольца полностью закрыта для движения автотранспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, водители могут воспользоваться местной дорожной сетью поселка Бильгях и улицей Аслана Салахзаде, соединенной с кольцом Jumeirah Beach Hotel. Для движения в направлении центра города и в направлении поселка Нардаран водителям предлагается воспользоваться дорогой Бузовна-Маштага-Нардаран.

Ограничения продлятся до 18:30.