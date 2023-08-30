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На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
30 августа 2023 г. 08:46
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

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