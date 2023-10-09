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На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
9 октября 2023 г. 08:24
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

15. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi küçələrində tıxac yaranıb - SİYAHI

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