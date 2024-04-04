На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.