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На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
4 апреля 2024 г. 08:58
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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