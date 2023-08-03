На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта.

На некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Отмечено, что наибольшая плотность движения зафиксирована на следующих дорогах:

1. Проспект Гейдара Алиева, второстепенная и главная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Сумгайыт- Баку, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

4. На проспекте Зии Буниятова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 января"