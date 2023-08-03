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На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта На некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта.
Инфраструктура
3 августа 2023 г. 09:03
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Отмечено, что наибольшая плотность движения зафиксирована на следующих дорогах:

1. Проспект Гейдара Алиева, второстепенная и главная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Сумгайыт- Баку, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

4. На проспекте Зии Буниятова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 января"

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

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