На некоторых дорогах Баку снижено ограничение скорости

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На некоторых автомобильных дорогах Баку снижена максимально допустимая скорость движения. Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, изменения в ограничении скорости со вчерашнего дня отражены на электронных табло.

Так, скорость движения снижена на дорогах от станции метро "Короглу" до Президентской резиденции в поселке Бузовна.

"Скорость движения на полосах снижена на 20 км/ч. Так, ограничение скорости изменено со 120 до 100 км/ч, со 100 до 80 км/ч, с 80 до 60 км/ч соответственно. Причиной снижения допустимой скорости стали метеорологические условия, ухудшение погодных условий", - отметили в ЦИУТ.

Добавим, что после нормализации погодных условий скорость движения вновь поднимут до прежнего предела.

Отметим, что изменения не коснулись дорог с низкой скоростью движения.