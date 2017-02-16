На некоторых дорогах Баку снижена допустимая скорость движения

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В связи со снежной погодой и гололедицей на дорогах столицы предпринимаются меры для обеспечения безопасности движения.

Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью и просвещения Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, на проспекте Гейдара Алиева в сторону Международного аэропорта и в обратном направлении, а также Зыхском шоссе в сторону Международного аэропорта и в обратном направлении максимально допустимая скорость движения на всех полосах снижена на 20 км/ч.