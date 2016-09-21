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    На некоторых дорогах Баку отмечается относительно плотное движение транспорта

    На большинстве улиц столицы движение беспрепятственное

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на улицах и проспектах Баку в основном не наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    По информации, относительно плотный транспортный поток отмечается на Тбилисском проспекте (в направлении центра), улице Аббаскули-ага Бакиханова (в направлении улицы Самеда Вургуна), проспекте Зии Бунъятова и шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении центра).

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