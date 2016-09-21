На некоторых дорогах Баку отмечается относительно плотное движение транспорта

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня на улицах и проспектах Баку в основном не наблюдается плотное движение транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, относительно плотный транспортный поток отмечается на Тбилисском проспекте (в направлении центра), улице Аббаскули-ага Бакиханова (в направлении улицы Самеда Вургуна), проспекте Зии Бунъятова и шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении центра).