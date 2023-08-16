На некоторых дорогах Баку образовались пробки

На некоторых дорогах столицы наблюдается плотность движения транспорта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
По информации, наибольшая плотность движения отмечается на следующих дорогах:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Проспект Зии Бунъядова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 января";
3. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кероглу", второстепенная и главная дороги, в направлении центра;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в направлении центра;
5. Круг "20 января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".