​На некоторых дорогах Баку образовались пробки

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня утром в некоторых направлениях Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), шоссе Баку-Сумгайыт (напротив Бакинского автовокзального комплекса, в направлении столицы), проспекте Гара Гараева (в направлении м. "Короглу"), улицах А.Бакиханова, Короглу Рагимова, Юсифа Сафарова (в направлении "28 мая") и Бинагадинском шоссе отмечается плотное движение автомобилей.