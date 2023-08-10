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На некоторых дорогах Баку наблюдаются заторы

На некоторых дорогах Баку наблюдаются заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
10 августа 2023 г. 08:21
На некоторых дорогах Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных дорогах Баку затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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