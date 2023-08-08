На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

На некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта.

На некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Наибольшая плотность движения отмечается на следующих дорогах:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Проспект Зии Буньядова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 января";

4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".