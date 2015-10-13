​На многих улицах и проспектах Баку наблюдается плотное движение автотранспорта

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на многих улицах и проспектах Баку наблюдается интенсивное и плотное движение автотранспорта.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ). В настоящее время на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), проспекте Зии Бунъятова (в обоих направлениях), проспекте Азадлыг (в обоих направлениях, особенно на территории ближе к метростанции 28 Мая), улице Абдулсалама Вахабзаде, Тбилисском проспекте, проспекте Иншаатчылар (в обоих направлениях), улице Самеда Вургуна наблюдается плотное движение автотранспорта.

Кроме того, на проспекте Ю.Ш.Хатаи (перед министерством образования), улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), улице Афияддина Джалилова, мосту Джаваншира и улице М.Мушвига также наблюдается интенсивное движение автомобильного потока.