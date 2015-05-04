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    ​На многих дорогах Баку образовались автомобильные пробки

    На центральных дорогах столицы наблюдается высокая плотность движения автотранспорта

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время на многих улицах столицы наблюдаются автомобильные пробки.

    В центре интеллектуального управления транспортом агентству Report сообщили, что в настоящее время на проспекте Гейдара Алиева (на второстепенной дороге в сторону города), проспекте Бабека (в сторону города), улицах Юсифа Сафарова, Фазаила Байрамова, Наджафгулу Рафиева, Рашида Бейбутова (перед центральным банком) и Шейх Шамиля наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

    Кроме того, на улицах Ниязи, Азиза Алиева, проспекте Кара Караева и Зии Буньядова, а также улице Гасана Алиева и на трассе Баку-Сумгайыт наблюдаются автомобильные пробки.

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