​На многих дорогах Баку образовались автомобильные пробки

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время на многих улицах столицы наблюдаются автомобильные пробки.

В центре интеллектуального управления транспортом агентству Report сообщили, что в настоящее время на проспекте Гейдара Алиева (на второстепенной дороге в сторону города), проспекте Бабека (в сторону города), улицах Юсифа Сафарова, Фазаила Байрамова, Наджафгулу Рафиева, Рашида Бейбутова (перед центральным банком) и Шейх Шамиля наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

Кроме того, на улицах Ниязи, Азиза Алиева, проспекте Кара Караева и Зии Буньядова, а также улице Гасана Алиева и на трассе Баку-Сумгайыт наблюдаются автомобильные пробки.