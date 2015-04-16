 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На многих дорогах Баку наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта

    На проспектах Гейдара Алиева, Зии Буньядова и Тбилисском проспекте наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на многих дорогах Баку наблюдается высокая  интенсивность движения автотранспорта.

    В центре интеллектуального управления транспортом Report сообщили, что в настоящее время на трассе Баку-Сумгайыт, проспектах Гейдара Алиева, Зии Буньядова и Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта) и улице Зарифы Алиевой наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

    В то же время, высокая плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на проспекте Нефтчиляр (перед Девичьей башней), на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Джафара Хандана, а также на улицах Гасана Алиева и Тебриз.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi