Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на многих дорогах Баку наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

В центре интеллектуального управления транспортом Report сообщили, что в настоящее время на трассе Баку-Сумгайыт, проспектах Гейдара Алиева, Зии Буньядова и Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта) и улице Зарифы Алиевой наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

В то же время, высокая плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на проспекте Нефтчиляр (перед Девичьей башней), на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Джафара Хандана, а также на улицах Гасана Алиева и Тебриз.