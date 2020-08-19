На многих автодорогах Баку наблюдается плотность движения

Есть задержки в интервале автобусов по маршрутным линиям, проходящим по улицам и проспектам с интенсивностью движения

На многих улицах и проспектах Баку наблюдается интенсивность движения транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве (БТА).

Согласно информации, есть задержки в интервале автобусов по маршрутным линиям, проходящим по улицам и проспектам с плотностью движения.

Отметим, что в настоящее время начиная от пересечения проспекта З.Буниятова с улицей А.Раджабли в направлении круга 20 января, на Бинагадинском шоссе в направлении проспекта Азадлыг, Московском проспекте в направлении круга 20 января, на шоссе Баку-Сумгайыт в направлении города, Забратском шоссе в направлении проспекта Г.Алиева наблюдается плотность движения автотранспортных средств.