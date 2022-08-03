На Минэкономики возложено обязательство в связи с недропользованием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в указ от 16 июля 2018 года "О мерах по совершенствованию механизмов землепользования, охраны и управления, усилению государственного контроля в этой сфере".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в указ от 16 июля 2018 года "О мерах по совершенствованию механизмов землепользования, охраны и управления, усилению государственного контроля в этой сфере".

Как сообщает Report, согласно поправке, Минэкономики должно обеспечить предотвращение нарушений налогового законодательства физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере недропользования, а также совместно с Министерством экологии и природных ресурсов усилить контроль за осуществлением отчислений в Государственный фонд восстановления минерально-сырьевой базы.