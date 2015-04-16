На кораблях в Каспийском море выявлены серьезные недостатки

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Государственная морская администрация Азербайджана за январь-март этого года провела проверку 41 корабля в Каспийском море. На всех кораблях были зафиксированы нарушения.

Согласно поступившей в Report информации, в ходе проверок на кораблях были выявлены факты непригодности технических и спасательных средств, истечения срока их годности, неправильной эксплуатации.

Кроме того, за последние 8 месяцев на Каспийском море была проведена проверка в целом 35 кораблей, принадлежащих Ирану и России. В результате проверок были выявлены различные недостатки всех кораблей, за исключением двух, и составлены соответствующие акты. Нарушения были выявлены, в основном, на иранских кораблях.