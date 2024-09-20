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На консультативной встрече по Евразийскому транспортному маршруту подписан итоговый протокол

На консультативной встрече по Евразийскому транспортному маршруту подписан итоговый протокол Bakıda "Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu" ilə bağlı toplantıda yekun protokol imzalanıb
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 12:57
На консультативной встрече по Евразийскому транспортному маршруту подписан итоговый протокол

На консультативной встрече руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку подписан итоговый протокол.

Как сообщает Report, документ подписали руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Кыргызстана и Австрии.

На встрече обсуждались документы по учреждению Ассоциации, структура организации, формирование рабочих групп и другие важные вопросы.

Стороны провели также обмен мнениями по вопросам цифровизации, коммерции, маркетинга и коммуникаций, логистических услуг, нормативно-правовых актов и инфраструктуры по данному маршруту.

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Версия на английском языке ФотоFinal protocol signed at Baku meeting on ‘Eurasian Transport Route’
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu" ilə bağlı toplantıda yekun protokol imzalanıb

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