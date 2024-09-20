На консультативной встрече по Евразийскому транспортному маршруту подписан итоговый протокол

На консультативной встрече руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку подписан итоговый протокол.
Как сообщает Report, документ подписали руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Кыргызстана и Австрии.
На встрече обсуждались документы по учреждению Ассоциации, структура организации, формирование рабочих групп и другие важные вопросы.
Стороны провели также обмен мнениями по вопросам цифровизации, коммерции, маркетинга и коммуникаций, логистических услуг, нормативно-правовых актов и инфраструктуры по данному маршруту.