На конкурс выставлены междугородние регулярные автобусные маршруты по шести направлениям

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), действующее при министерстве цифрового развития и транспорта, в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставляет на конкурс регулярные междугородние автобусны

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), действующее при министерстве цифрового развития и транспорта, в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставляет на конкурс регулярные междугородние автобусные маршруты Баку-Газах-Баку, Баку-Агджабеди-Баку, Баку-Билясувар-Баку, Баку-Губа-Баку, Баку-Гусар-Баку и Баку-Худат-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, для участия в конкурсе претенденты должны представить необходимые документы до 17:00 10 февраля, а пакет конкурсных предложений - до 17:00 27 февраля. Конверты, отправленные позже указанного времени, будут возвращены без вскрытия.

Комиссия рассмотрит поступившие предложения в административном здании AYNA 7 марта по 3 лотам по направлениям Баку-Газах-Баку, Баку-Агджабеди-Баку, Баку-Билясувар-Баку, 10 марта по 4 лотам - Баку-Губа-Баку, 14 марта по 4 лотам - Баку-Гусар-Баку, 17 марта по 4 лотам - Баку-Гусар-Баку и Баку-Худат-Баку. Претенденты и их уполномоченные представители могут присутствовать на заседании комиссии.