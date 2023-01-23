О нас

На конкурс выставлены междугородние регулярные автобусные маршруты по шести направлениям

На конкурс выставлены междугородние регулярные автобусные маршруты по шести направлениям Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), действующее при министерстве цифрового развития и транспорта, в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставляет на конкурс регулярные междугородние автобусны
Инфраструктура
23 января 2023 г. 19:20
На конкурс выставлены междугородние регулярные автобусные маршруты по шести направлениям

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), действующее при министерстве цифрового развития и транспорта, в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставляет на конкурс регулярные междугородние автобусные маршруты Баку-Газах-Баку, Баку-Агджабеди-Баку, Баку-Билясувар-Баку, Баку-Губа-Баку, Баку-Гусар-Баку и Баку-Худат-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, для участия в конкурсе претенденты должны представить необходимые документы до 17:00 10 февраля, а пакет конкурсных предложений - до 17:00 27 февраля. Конверты, отправленные позже указанного времени, будут возвращены без вскрытия.

Комиссия рассмотрит поступившие предложения в административном здании AYNA 7 марта по 3 лотам по направлениям Баку-Газах-Баку, Баку-Агджабеди-Баку, Баку-Билясувар-Баку, 10 марта по 4 лотам - Баку-Губа-Баку, 14 марта по 4 лотам - Баку-Гусар-Баку, 17 марта по 4 лотам - Баку-Гусар-Баку и Баку-Худат-Баку. Претенденты и их уполномоченные представители могут присутствовать на заседании комиссии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке 6 istiqamət üzrə şəhərlərarası müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

Самое важное

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
ФотоВ Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
23 января 2023 г. 12:42
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi