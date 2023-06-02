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На конкурс выставляются еще несколько регулярных междугородних автобусных маршрутов

На конкурс выставляются еще несколько регулярных междугородних автобусных маршрутов Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мер по повышению качества услуг междугороднего пассажирского транспорта выставляет на конкурс междугородние регулярные автобусные маршруты Баку
Инфраструктура
2 июня 2023 г. 10:41
На конкурс выставляются еще несколько регулярных междугородних автобусных маршрутов

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мер по повышению качества услуг междугороднего пассажирского транспорта выставляет на конкурс междугородние регулярные автобусные маршруты Баку-Шабран, Баку-Огуз, Баку-Гёйчай, Баку-Исмаиллы, Баку-Джалилабад, Баку-Сиязань, Баку-Гусар и Баку-Худат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Азербайджане.

Документы можно подать в течение 30 дней, начиная с сегодняшнего дня, в AYNA (адрес: город Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5, контактное лицо: Рамиль Мусаев - тел.: 012-567-99-76, 055-512-34-97, e- mail: [email protected]).

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Версия на азербайджанском языке Daha bir neçə şəhərlərarası müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

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