На конкурс выставляются еще несколько регулярных междугородних автобусных маршрутов

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мер по повышению качества услуг междугороднего пассажирского транспорта выставляет на конкурс междугородние регулярные автобусные маршруты Баку

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мер по повышению качества услуг междугороднего пассажирского транспорта выставляет на конкурс междугородние регулярные автобусные маршруты Баку-Шабран, Баку-Огуз, Баку-Гёйчай, Баку-Исмаиллы, Баку-Джалилабад, Баку-Сиязань, Баку-Гусар и Баку-Худат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Азербайджане.

Документы можно подать в течение 30 дней, начиная с сегодняшнего дня, в AYNA (адрес: город Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5, контактное лицо: Рамиль Мусаев - тел.: 012-567-99-76, 055-512-34-97, e- mail: [email protected]).