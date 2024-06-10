На конкурс выставлены еще несколько регулярных автобусных маршрутов

На конкурс выставлены еще несколько регулярных автобусных маршрутов

В рамках мероприятий по повышению качества пассажироперевозок Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) выставляет на конкурс междугородние и межрайонные автобусные маршруты Баку-Зангилан, Баку-Лачын, Мингячевир-Лачын, Горадиз-Лачын, Ходжалы-Лачы

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В рамках мероприятий по повышению качества пассажироперевозок Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) выставляет на конкурс междугородние и межрайонные автобусные маршруты Баку-Зангилан, Баку-Лачын, Мингячевир-Лачын, Горадиз-Лачын, Ходжалы-Лачын, Ханкенди-Лачын, Ханкенди-Барда, Ханкенди-Малыбейли, Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Шуша и Нафталан-Суговушан. Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, документы принимаются до 17:00 9 июля в Агентстве наземного транспорта Азербайджана по адресу город Баку, улица Гаджи Мамедова 5. Контактное лицо: Эльсевер Гадимов – тел.: 050-855-53-55, электронная почта [email protected]. Подпишитесь на наш Telegram канал