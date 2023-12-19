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На капитальный ремонт дорог в Сабунчинском районе Баку выделено 450 тысяч манатов

На капитальный ремонт дорог в Сабунчинском районе Баку выделено 450 тысяч манатов На капитальный ремонт автомобильных дорог на территории поселков Забрат, Сабунчи и Рамана Сабунчинского района города Баку выделено 450 тысяч манатов.
Инфраструктура
19 декабря 2023 г. 13:22
На капитальный ремонт дорог в Сабунчинском районе Баку выделено 450 тысяч манатов

На капитальный ремонт автомобильных дорог на территории поселков Забрат, Сабунчи и Рамана Сабунчинского района города Баку выделено 450 тысяч манатов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Забрат, Сабунчи и Рамана Сабунчинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства распорядился выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 450 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Zabrat, Sabunçu və Ramana qəsəbələrində yolların əsaslı təmiri üçün 450 min manat ayrılıb

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