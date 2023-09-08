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На капитальный ремонт части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном выделено 7 млн манатов

На капитальный ремонт части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном выделено 7 млн манатов На капитальный ремонт части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном выделено 7 млн манатов.
Инфраструктура
8 сентября 2023 г. 14:11
На капитальный ремонт части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном выделено 7 млн манатов

На капитальный ремонт части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном выделено 7 млн манатов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта участка от 217-го километра до 243-го километра автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном (М-3) из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента поручено выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ələt-Astara-İran avtomobil yolunun bir hissəsinin əsaslı təmirinə 7 milyon manat ayrılıb

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