На капитальный ремонт части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном выделено 7 млн манатов

На капитальный ремонт части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном выделено 7 млн манатов.

На капитальный ремонт части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном выделено 7 млн манатов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта участка от 217-го километра до 243-го километра автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном (М-3) из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента поручено выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 7 млн манатов.