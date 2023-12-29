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На капитальный ремонт автомобильной дороги в Шабране выделен 1 млн манатов

На капитальный ремонт автомобильной дороги в Шабране выделен 1 млн манатов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (11 км)-Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли Шабранского района.
Инфраструктура
29 декабря 2023 г. 12:43
На капитальный ремонт автомобильной дороги в Шабране выделен 1 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (11 км)-Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли Шабранского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (11 км)-Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли, соединяющей 3 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,0 (один) млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda yol təmirinə 1 milyon manat ayrılıb

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