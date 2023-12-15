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На капитальный ремонт автодорог в Баку выделено 600 тыс. манатов

На капитальный ремонт автодорог в Баку выделено 600 тыс. манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку.
Инфраструктура
15 декабря 2023 г. 12:29
На капитальный ремонт автодорог в Баку выделено 600 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку.

Как сообщает Report, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 600,0 (шестьсот) тысячи манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil yollarının əsaslı təmirinə 600 min manat ayrılıb

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