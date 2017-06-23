На капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Ширван выделено 3 млн манатов

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Ширван.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях продолжения в Ширване работы по благоустройству и созиданию, в том числе замены кровельного покрытия и капитального ремонта фасадной части 52 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города.

В распоряжении говорится, что в результате выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в городе Ширван осуществлены важные меры в области реализации инфраструктурных проектов и решения беспокоящих население проблем, в том числе построены Тепловая электростанция "Джануб", Олимпийский спортивный комплекс, Лечебно-диагностический центр, Площадь флага, четыре 129-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Городская центральная больница и Культурный центр, сданы в эксплуатацию образовательные и другие объекты социальной направленности, созданы крупные производственные предприятия, открыто более 15 тысяч новых рабочих мест, автомобильные дороги города выложены новым асфальтовым покрытием, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Для замены кровельного покрытия и капитального ремонта фасадной части многоквартирных зданий в городе Ширван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Ширван выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.