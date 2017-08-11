На капитальный ремонт дороги Загатала-Балакен-Мазымчай выделено 24,6 млн манатов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по капитальному ремонту части Загатала-Балакен-Мазымчай автомобильной дороги М-5 Евлах-Загатала-государственная граница Грузии.

Как передает Report, как продолжение осуществляемых работ по реконструкции и реабилитации автомобильных дорог в стране, в целях капитального ремонта части Загатала-Балакен-Мазымчай (129-164 км) вышеуказанной автомобильной дороги протяженностью 35 километров, проходящей через административную территорию 2-х районов с населением 100,7 тысячи человек и соединяющей 16 населенных пунктов, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 24,6 млн манатов.