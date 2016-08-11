​На капитальный ремонт автомобильных дорог в Габале выделено 3 млн. манатов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 11 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Габала.

Как сообщает Report, для проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Габала из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 3 млн. манатов.