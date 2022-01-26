На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?

Определены процедуры для возврата или замены билетов гражданам Азербайджана, купившим билеты на регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам в рамках проекта "Наш путь - в Карабах".

Определены процедуры для возврата или замены билетов гражданам Азербайджана, купившим билеты на регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам в рамках проекта "Наш путь - в Карабах".

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта в ответ на запрос Report.

Сообщается, что правила возврата или замены билетов определены постановлением Кабинета министров: “В соответствии с постановлением № 141 Кабинета министров в пункте 6 "Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом" определены условия организации продажи билетов, порядок оплаты проезда. Так, пассажир, купивший билет на регулярный междугородний маршрут, в случае опоздания на автобус или отказа от проезда менее чем за 15 минут до отправления автобуса, сможет в течение 2 часов обменять билет с доплатой в размере 25% стоимости билета или вернуть его за вычетом 25% стоимости билета, а в случае болезни или несчастного случая, предъявив соответствующий документ, может обменять или вернуть билет в течение 3 дней.

В том случае, если пассажир возвращает билет в кассу за 2 часа до отправления автобуса, сумма платежа возвращается за вычетом комиссии за продажу. Если пассажир возвращает билет в кассу менее чем за 15 минут до отправления автобуса, сумма возвращается за вычетом 15% стоимости билета и комиссионного сбора за предпродажу.

Поскольку регулярные маршруты на освобожденные от оккупации территории относятся к междугородним пассажирским перевозкам, указанные правила применяются и к ним”.