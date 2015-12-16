На грузинском участке "Баку-Тбилиси-Карс" прошел пробный товарный поезд

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В рамках строительства железнодорожной магистрали "Баку-Тбилиси-Карс" на грузинском участке успешно прошел пробный товарный поезд.

Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Проезд поезда на участке Ахалкалаки-Карцахи был совместно организован ООО "Железная дорога Марабда-Карцахи" и филиалом "Азербайджанской железной дороги в Грузии".

"Это еще один шаг вперед в направлении успешного завершения проекта, заявляют представители ООО "Железная дорога Марабда-Карцахи", - говорится в заяалении Минэкономики.

Строительство железнодорожной магистрали "Баку-Тбилиси-Карс" на грузинском участке практически завершено. На территории Грузии проект предусматривал реабилитацию-реконструкцию железнодорожной линии Марабда-Ахалкалаки и строительство новой железнодорожной линии из Ахалкалаки до границы с Турцией.

"Проект "Баку-Тбилиси-Карс" является частью нового транспортного коридора, который объединит железнодорожные линии Азербайджана, Грузии и Турции. В результате реализации этого проекта откроется железнодорожный коридор из Азии в Европу, через Турцию", — заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили журналистам.

Он выразил надежду, что в Турции работы будут очень ускорены, и достаточно быстро будет получен завершенная дорога.

Ввод в эксплуатацию железной дороги планировался в 2015 году. В рамках строительства железнодорожной магистрали "Баку-Тбилиси-Карс" в январе 2015 года на грузинском участке прошел первый тестовый поезд.

Азербайджанская сторона заявляет, что задействование железнодорожной линии "Баку-Тбилиси-Карс" планируется к концу 2016 года.

Проект о строительстве железнодорожной магистрали "Баку-Тбилиси-Карс" осуществляется в рамках международного соглашения, оформленного между Грузией, Азербайджаном и Турцией.

Пропускная способность новой железной дороги будет один миллион пассажиров и 5 миллионов тонн груза в год на первом этапе. Объем грузов будет постоянно расти и ко второму этапу планируется перевозка 15 миллионов тонн грузов в год. В Минэкономики Грузии отметили, что после задействования железнодорожной магистрали будет трудоустроено 2 500 человек.