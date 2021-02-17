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На грузино-азербайджанском транзитном коридоре будет построена новая дорога

На грузино-азербайджанском транзитном коридоре будет построена новая дорога Благодаря ее строительству повысится безопасность движения по коридору и значительно сократится время в пути
Инфраструктура
17 февраля 2021 г. 18:00
На грузино-азербайджанском транзитном коридоре будет построена новая дорога

Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо в грузинском регионе Кахетия начнется в этом году.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили во время выступления в парламенте.

По ее словам, строительство новой дороги ускорит экономическое развитие Грузии.

Строительство автомагистрали Тбилиси-Сагареджо будет финансироваться из государственного бюджета. Грузинские компании также смогут принять участие в тендере по строительству конкретных участков дороги. Планируется, что тендер будет объявлен в ноябре-декабре этого года.

Четырехполосная дорога Тбилиси-Сагареджо расположена на грузино-азербайджанском транзитном коридоре. Благодаря ее строительству повысится безопасность движения по коридору и значительно сократится время в пути.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan-Azərbaycan tranzit dəhlizində yeni yolun inşası bu il başlayacaq

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