На грузино-азербайджанском транзитном коридоре будет построена новая дорога

Благодаря ее строительству повысится безопасность движения по коридору и значительно сократится время в пути

Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо в грузинском регионе Кахетия начнется в этом году.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили во время выступления в парламенте.

По ее словам, строительство новой дороги ускорит экономическое развитие Грузии.

Строительство автомагистрали Тбилиси-Сагареджо будет финансироваться из государственного бюджета. Грузинские компании также смогут принять участие в тендере по строительству конкретных участков дороги. Планируется, что тендер будет объявлен в ноябре-декабре этого года.

Четырехполосная дорога Тбилиси-Сагареджо расположена на грузино-азербайджанском транзитном коридоре. Благодаря ее строительству повысится безопасность движения по коридору и значительно сократится время в пути.