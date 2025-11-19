Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    На городском шоссе в Баку организуется специальная автобусная полоса

    Инфраструктура
    • 19 ноября, 2025
    • 18:57
    На городском шоссе в Баку организуется специальная автобусная полоса

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта организует специальную полосу движения для автобусов на городском шоссе в Баку (Забратская дорога).

    Как сообщили Report в АYNA, спецполоса на территории Сабунчинского района будет продлена до пересечения с проспектом Гейдара Алиева для разгрузки дорожного движения.

    После проведения спецполосы на городском шоссе более 160 автобусов, курсирующих по 17 регулярным маршрутам, смогут беспрепятственно передвигаться в течение дня.

