На городском шоссе в Баку организуется специальная автобусная полоса

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта организует специальную полосу движения для автобусов на городском шоссе в Баку (Забратская дорога).

Как сообщили Report в АYNA, спецполоса на территории Сабунчинского района будет продлена до пересечения с проспектом Гейдара Алиева для разгрузки дорожного движения.

После проведения спецполосы на городском шоссе более 160 автобусов, курсирующих по 17 регулярным маршрутам, смогут беспрепятственно передвигаться в течение дня.