На городском шоссе в Баку организуется специальная автобусная полоса
Инфраструктура
- 19 ноября, 2025
- 18:57
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта организует специальную полосу движения для автобусов на городском шоссе в Баку (Забратская дорога).
Как сообщили Report в АYNA, спецполоса на территории Сабунчинского района будет продлена до пересечения с проспектом Гейдара Алиева для разгрузки дорожного движения.
После проведения спецполосы на городском шоссе более 160 автобусов, курсирующих по 17 регулярным маршрутам, смогут беспрепятственно передвигаться в течение дня.
