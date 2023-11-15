На форуме "Каспийская Неделя-2023" обсуждается нераскрытый потенциал региона

15 ноября в Дубае стартовал форум “Каспийская неделя - 2023”.

15 ноября в Дубае стартовал форум “Каспийская неделя - 2023”.

Как сообщает из Дубая корреспондент Report, в ходе мероприятия, организованного Большой Каспийской Ассоциацией, будут обсуждены вопросы применения цифровых технологий и развития логистических коридоров, состоятся диалоги по Каспийскому региону.

Участники форума “Каспийская неделя - 2023” сосредоточат внимание на инвестиционных возможностях, развитии сотрудничества и проблемах региона.

Форум призван донести до международных участников нераскрытый потенциал Каспийского региона.

Он завершит работу 17 ноября.