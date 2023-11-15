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На форуме "Каспийская Неделя-2023" обсуждается нераскрытый потенциал региона

На форуме "Каспийская Неделя-2023" обсуждается нераскрытый потенциал региона 15 ноября в Дубае стартовал форум “Каспийская неделя - 2023”.
Инфраструктура
15 ноября 2023 г. 11:39
На форуме Каспийская Неделя-2023 обсуждается нераскрытый потенциал региона

15 ноября в Дубае стартовал форум “Каспийская неделя - 2023”.

Как сообщает из Дубая корреспондент Report, в ходе мероприятия, организованного Большой Каспийской Ассоциацией, будут обсуждены вопросы применения цифровых технологий и развития логистических коридоров, состоятся диалоги по Каспийскому региону.

Участники форума “Каспийская неделя - 2023” сосредоточат внимание на инвестиционных возможностях, развитии сотрудничества и проблемах региона.

Форум призван донести до международных участников нераскрытый потенциал Каспийского региона.

Он завершит работу 17 ноября.

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Версия на английском языке ФотоCaspian Week Forum 2023 starts in Dubai
Версия на азербайджанском языке ФотоDubayda "Xəzər Həftəsi Forumu"nda regionun kəşf edilməyən potensialı araşdırılır

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