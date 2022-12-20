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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
20 декабря 2022 г. 08:56
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Круг у станции метро "20 Января";

6. Улица Гасан бека Зардаби, в направлениях станции метро "20 Января" и круга "Гялябя";

7. Тбилисский проспект, в направлении центра;

8. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";

9. Улица Абдуллы Шаига, в направлении Госкомстата;

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

14. Улица 28 Мая до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPaytaxtın bu yollarında tıxac müşahidə edilir - SİYAHI

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