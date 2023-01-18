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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
18 января 2023 г. 08:41
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Зия Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро «20 января»;

3. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньядова;

4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Круг у станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы академика Гасана Алиева;

7. На улице Зарифы Алиевой;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар", в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

12. Наблюдается затор в направлении проспекта Нефтяников, круг "Азнефть".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə edilir

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