На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Зия Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро «20 января»;
3. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньядова;
4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Круг у станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
6. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы академика Гасана Алиева;
7. На улице Зарифы Алиевой;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар", в сторону парка "Деде Горгуд";
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
12. Наблюдается затор в направлении проспекта Нефтяников, круг "Азнефть".