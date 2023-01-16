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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
16 января 2023 г. 08:42
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Круг у станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;

6. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

7. Бадамдарское шоссе, в сторону центра;

8. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";

9. Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;

10. Проспект Бабека, в сторону центра;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. На улице Зарифы Алиевой наблюдается затор.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə edilir

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