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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
23 декабря 2022 г. 08:39
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг у станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;

10. Трасса Сабунчи-Забрат, в сторону м/ст Кёроглу;

11. Проспект Гара Гараева, от м/ст Гара Гараев до м/ст Кёроглу;

12. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в сторону м/ст Кёроглу (до круга).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

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