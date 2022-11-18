На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении улицы 20 Января;
3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст 20 Января;
5. Тбилисский проспект, от м/ст 20 Января в направлении центра;
6. Улица Зарифы Алиевой;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Проспект Нефтчиляр в направлении круга Азнефть.