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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
18 ноября 2022 г. 08:37
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении улицы 20 Января;

3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст 20 Января;

5. Тбилисский проспект, от м/ст 20 Января в направлении центра;

6. Улица Зарифы Алиевой;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Проспект Нефтчиляр в направлении круга Азнефть.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda səhər saatlarında ​nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb - SİYAHI

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