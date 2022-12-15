На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Круг у станции метро "20 Января";

6. Улица Гасан бека Зардаби, в направлениях станции метро "20 Января" и круга "Гялябя";

7. Тбилисский проспект, в направлении центра;

8. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;

9. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";

10. Улица Абдуллы Шаига, в направлении Госкомстата;

11. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

12. Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. ГасанаАлиева;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

15. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

16. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

17. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

18. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.