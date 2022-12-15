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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
15 декабря 2022 г. 08:38
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг у станции метро "20 Января";
6. Улица Гасан бека Зардаби, в направлениях станции метро "20 Января" и круга "Гялябя";
7. Тбилисский проспект, в направлении центра;
8. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;
9. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улица Абдуллы Шаига, в направлении Госкомстата;
11. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
12. Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. ГасанаАлиева;
13. Проспект Бабека, в направлении центра;
14. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
15. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
16. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
17. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
18. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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