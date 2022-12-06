На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, до станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Круг у станции метро "20 Января";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

9. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";

12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

15. Улица Зарифы Алиевой;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.