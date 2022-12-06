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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
6 декабря 2022 г. 08:43
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, до станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Круг у станции метро "20 Января";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
9. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";
12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
15. Улица Зарифы Алиевой;
16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sıxlıq müşahidə edilən yollar açıqlanıb

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