О нас

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
9 декабря 2022 г. 08:45
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Трасса Баку-Сумгайыт, до станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Кёроглу Рагимова, начиная с улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;
6. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Бакиханова, начиная с пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda sıxlıq müşahidə edilən yollar açıqlanıb

Другие новости из категории

АЖД обсудил с Всемирным банком план действий на следующий год
ФотоАЖД обсудил с Всемирным банком план действий на следующий год
8 декабря 2022 г. 16:17
Азербайджан обсудил с Великобританией вопросы градостроительства
ФотоАзербайджан обсудил с Великобританией вопросы градостроительства
8 декабря 2022 г. 14:54
В трех районах Баку приостановлена подача воды
В трех районах Баку приостановлена подача воды
8 декабря 2022 г. 09:43
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
8 декабря 2022 г. 09:28
Возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку
Возобновляются прямые рейсы из Астаны в Баку
7 декабря 2022 г. 18:45
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Росавиация продлила ограничение на полеты в 10 городов России до 15 декабря
Росавиация продлила ограничение на полеты в 10 городов России до 15 декабря
7 декабря 2022 г. 10:09
Бакинский порт присоединился к Глобальному договору ООН
ФотоБакинский порт присоединился к Глобальному договору ООН
6 декабря 2022 г. 16:59
Танкер Профессор Азиз Алиев капитально отремонтирован 
ФотоТанкер "Профессор Азиз Алиев" капитально отремонтирован 
6 декабря 2022 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi