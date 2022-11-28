На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст 20 Января;

2. Бинагадинское шоссе, в сторону м/ст проспект Азадлыг;

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст 20 Января;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Круг 20 Января;

6. Тбилисский проспект, в направлении м/ст 20 Января;

7. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбейли в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";

9. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дорога перед м/ст. Кёроглу, в направлении центра;

10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону м/ст Кёроглу;

11. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в сторону м/ст Кёроглу (до круга);

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

14. Улица Зарифы Алиевой;

15. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;

16. Улица Ниязи, в направлении круга Азнефть;

17. Проспект Бабека, в сторону центра;

18. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра.