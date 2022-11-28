На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст 20 Января;
2. Бинагадинское шоссе, в сторону м/ст проспект Азадлыг;
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст 20 Января;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг 20 Января;
6. Тбилисский проспект, в направлении м/ст 20 Января;
7. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбейли в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";
9. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дорога перед м/ст. Кёроглу, в направлении центра;
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону м/ст Кёроглу;
11. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в сторону м/ст Кёроглу (до круга);
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова;
14. Улица Зарифы Алиевой;
15. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;
16. Улица Ниязи, в направлении круга Азнефть;
17. Проспект Бабека, в сторону центра;
18. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра.