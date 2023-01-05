На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг у станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Проспект Нефтяников, в направлении круга Азнефть;

8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева.