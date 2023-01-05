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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
5 января 2023 г. 08:48
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг у станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Проспект Нефтяников, в направлении круга Азнефть;
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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