На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг у станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, в направлении центра;

6. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;

7. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

13. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до перекрестка на улице Диляры Алиевой.