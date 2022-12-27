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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
27 декабря 2022 г. 08:54
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг у станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, в направлении центра;
6. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;
7. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
13. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до перекрестка на улице Диляры Алиевой.

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