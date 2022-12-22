О нас

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
22 декабря 2022 г. 08:39
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг у станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, в направлении центра;
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";
8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
16. Проспект Бюльбюля, от Зимнего парка в направлении проспекта Нефтяников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paytaxtın bu yollarında tıxac müşahidə edilir - SİYAHI

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi