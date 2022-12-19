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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
19 декабря 2022 г. 08:38
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг у станции метро "20 Января";
6. Улица Гасан бека Зардаби, в направлении круга "Гялябя";
7. Тбилисский проспект, в направлении центра;
8. Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. ГасанаАлиева;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
16. Улица 28 Мая, до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sıxlıq müşahidə edilən yollar açıqlanıb

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