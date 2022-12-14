На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг";

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Круг у станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, в направлении центра;

7. Проспекта Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дороги в направлении центра;

8. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

9. Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. ГасанаАлиева;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

12. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.