О нас

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
14 декабря 2022 г. 08:34
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг";
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Круг у станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, в направлении центра;
7. Проспекта Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дороги в направлении центра;
8. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. ГасанаАлиева;
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
12. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Paytaxtın bu yollarında tıxac müşahidə edilir - SİYAHI

Самое важное

Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
13 декабря 2022 г. 16:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
13 декабря 2022 г. 12:41
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
12 декабря 2022 г. 21:58
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
12 декабря 2022 г. 17:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
12 декабря 2022 г. 14:30
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi