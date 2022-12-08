На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Названы дороги Баку, на которых затруднено движение транспорта.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, это:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, до станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Круг у станции метро "20 Января";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
9. Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак.ГасанаАлиева;
10. Улица Ниязи в обоих направлениях;
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Трасса Сабунчу-Забрат в направлении станции метро "Короглу;
13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
14. Улицы 28 Мая и Дилары Аиевой, до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.